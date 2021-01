Winstnemingen zetten Wall Street in het rood

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag met verlies gesloten. De beurzen stonden het grootste deel van de dag in het groen, maar in de slotfase van de handel zorgden winstnemingen ervoor dat er niet een derde winstdag op rij kwam. Beleggers waren goedgemutst door berichten over een nieuw coronasteunpakket dat aanstaand president Joe Biden uit de doeken wil doen. Cijfers over het aantal uitkeringsaanvragen drukten juist op het sentiment. Die waren aanzienlijk hoger dan de voorgaande week.

De Dow-Jonesindex sloot met een verlies van 0,2 procent op 30.991,52 punten. De breed samengestelde S&P 500 leverde 0,4 procent in tot 3795,54 punten en techbeurs Nasdaq werd 0,1 procent lager gezet, op 13.112,64 punten.

Biden zou bijna 2 biljoen dollar uit willen trekken voor coronasteun, bovenop het huidige steunbedrag. Onder meer consumenten zouden opnieuw steun tegemoet kunnen zien en ook zou er aanzienlijk meer geld worden uitgetrokken voor lokale overheden en staten.

Jerome Powell

Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell zei in een onlinediscussie dat de rente voorlopig laag blijft. Verder stelde de centralebankier dat een snel herstel van de Amerikaanse economie na de coronacrisis mogelijk is en dat ook de arbeidsmarkt terug zal veren. Wel maakt Powell zich zorgen om de schuldenlast van de Amerikaanse overheid.

Op bedrijfsgebied kwam investeerder BlackRock met cijfers. Het beheerd vermogen steeg tot een recordniveau, daarbij vooral geholpen door de stijgende aandelenkoersen. Het aandeel BlackRock ging 4,7 procent omlaag.

Tesla

Tesla staat in de belangstelling omdat de Amerikaanse dienst voor de verkeersveiligheid (NHTSA) de maker van elektrische auto's verzocht heeft om 158.000 auto's van de types Model S en Model X terug te roepen. Er zitten bij sommige van die modellen defecten in de boordcomputer, die tot onveilige situaties kunnen leiden. Het is zeer ongebruikelijk dat de NHTSA zo'n oproep doet, veelal besluiten autofabrikanten vrijwillig tot terugroepacties. Tesla werd 1,1 procent lager gezet.

Luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines sprak de hoop uit vanaf de zomer weer winstgevend te zijn. Vooral op het gebied van zakenreizen ziet Delta goede kansen op verbetering.

De euro was 1,2159 dollar waard, tegen 1,2153 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent meer op 53,61 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 56,33 dollar per vat.