'Kleine uitslagen op Wall Street'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York openen vrijdag naar verwachting met kleine uitslagen. Alle ogen zijn gericht op verdere ontwikkelingen in het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. Vrijdag is de laatste handelsdag voordat nieuwe heffingen op Chinese goederen ingaan. Verder zorgde de afname van de brexitonzekerheid na de overwinning van de Conservatieven bij de Britse verkiezingen voor opluchting bij beleggers.

De bal over een gedeeltelijk handelsakkoord ligt nu bij Peking, nadat president Donald Trump zijn krabbel bij de 'fase 1-deal' zou hebben gezet. Bevestigende geluiden uit China bleven echter uit. Volgens een Chinese staatskrant is de situatie rondom de onderhandelingen "precair". Naar verluidt lopen de gesprekken vast rondom harde afspraken over de aankoop van Amerikaanse landbouwproducten door de Chinezen.

Zondag gaan nieuwe handelstarieven op 160 miljard dollar aan consumentengoederen uit China als laptops, kleding en schoenen in. Speelgoedbedrijf Hasbro, winkelketen Walmart en maker van iPhones en iPads Apple krijgen dan vooral een klap. Koersen van die fondsen staan vrijdag in de schijnwerpers, aangezien een eventueel handelsakkoord de heffingen van tafel kan vegen.

Johnson

Aan de andere kant van de oceaan behaalde de Britse premier Boris Johnson de benodigde meerderheid in het parlement om zijn brexitdeal ongestoord door het parlement te loodsen. De kans is dan groot dat de brexit op 31 januari een feit wordt. Daarna gaat Groot-Brittannië weer om tafel met de Europese Unie om de toekomstige handelsrelatie vast te stellen.

Bij de bedrijven haalde chipproducent Broadcom meer omzet met minder winst. Het concern werd overigens wat positiever over de groeivooruitzichten voor volgend jaar. Ook softwareconcern Oracle en branchegenoot Adobe gaven een kijkje in de boeken. Vooral bij Adobe gingen de zaken goed, de omzet steeg naar een record.

Winkelverkopen VS

Verder kwam er een tegenvallend cijfer over winkelverkopen in de VS. Deze stegen minder sterk dan verwacht door economen.

Donderdag eindigde de Dow-Jonesindex 0,8 procent hoger op 28.132,05 punten. De brede S&P 500 steeg 0,9 procent tot 3168,57 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,7 procent tot 8717,31 punten.