Wall Street houdt Iran in de gaten

Onderwerpen: Iran

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag met kleine winsten gesloten. Beleggers waren alert op de oplopende spanningen tussen Washington en Teheran, na incidenten met olietankers voor de kust van Iran. De aandacht bleef verder voor een groot deel uitgaan naar de Amerikaans-Chinese handelsvete.

De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent hoger op 26.106,77 punten. De brede S&P 500 zat eveneens 0,4 procent in de lift, tot 2891,64 punten, en technologiebeurs Nasdaq won 0,6 procent met 7837,23 punten.

Twee tankschepen in de Golf van Oman zijn, vermoedelijk na te zijn aangevallen, ernstig beschadigd door brand. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft gezegd dat Iran achter deze aanslagen zou zitten. Iran verdenkt de VS er juist van dat zij het eigen fel anti-Iraanse beleid willen rechtvaardigden door Iran zwart te maken.

Olieprijzen omhoog

De olieprijzen veerden stevig op. In het gebied vinden de laatste tijd vaker incidenten plaats. Volgens kenners neemt de kans op verstoringen in het olievervoer verder toe. Een vat Amerikaanse olie werd uiteindelijk voor 2,3 procent meer verhandeld op 52,30 dollar. Brentolie kostte 2,4 procent extra op 61,40 dollar per vat.

Bij de bedrijven kreeg maker van vleesvervangers Beyond Meat (min 0,4 procent) er een concurrent bij. De grote vleesverwerker Tyson Foods (plus 0,8 procent) kondigde aan dit jaar met burgers van een mengsel van vlees en erwteneiwitten en vergelijkbare producten op de markt te komen.

Ford in de plus

Het aandeel van autoconcern Ford dikte ruim 2 procent aan. Topman Herbert Diess van Volkswagen heeft gezegd dat zijn bedrijf dicht bij een deal is met Ford voor samenwerking op het gebied van elektrische auto's en autonoom rijden.

Sport- en yogakledingmerk Lululemon Athletica steeg verder dik 2 procent in beurswaarde, dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers en een verhoging van de winstverwachting voor het hele boekjaar. Woninginrichter RH, het voormalige Restoration Hardware, ging bijna 16 procent omhoog, eveneens door meevallende kwartaalresultaten en verhoogde prognoses.

De euro was 1,1276 dollar waard, tegen 1,1274 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.