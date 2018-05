Shell doet mee aan projecten in Oman

Gepubliceerd op | Views: 261 | Onderwerpen: Oman

DEN HAAG (AFN/BLOOMBERG - Shell heeft een overeenkomst getekend met Oman over onder meer de verkenning en ontwikkeling van gasvelden. Volgens een verklaring gaat Shell samen met branchegenoten werken aan projecten in het Arabische land.

Het gaat om een upstreamproject samen met Total en Oman Oil. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over een zogeheten GTL-project met alleen Oman Oil. GTL staat voor Gas To Liquid, oftewel van gas naar vloeibaar. Het is de vloeibare brandstof die wordt verkregen uit aardgas. Er zijn geen financiële details naar buiten gekomen.