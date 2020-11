Scheepsbouwer IHC schrapt 300 banen in Nederland

KINDERDIJK (AFN) - Scheepsbouwer Royal IHC ontslaat driehonderd mensen in Nederland. Ook gaan er een vergelijkbaar aantal banen in het buitenland verloren en worden er dochterondernemingen afgestoten. De scheepsbouwer wil met de reorganisatie een duurzame toekomst creëren en de omvang van de organisatie in lijn brengen met de verwachte omzet voor de komende tijd, van zo'n 600 tot 700 miljoen euro.

De ontslagen gaan in de komende maanden voornamelijk vallen bij het management en op kantoor. Ook grijpt het bedrijf in bij zijn tijdelijk personeel. Dit bestand telt nu ongeveer 500 mensen, zo schrijft de scheepsbouwer op haar website. Met de vakbonden is een sociaal plan voor twee jaar afgesproken, om medewerkers zoveel mogelijk naar nieuw werk te helpen. Dat moet onder meer gebeuren door samenwerkingen met overheid en industrie, en diverse trainingen en opleidingen.

IHC gaat zich vanaf nu richten op de bagger- en offshore-markt. Ook de activiteiten in de mijnbouw- en defensiemarkt kunnen later mogelijk bij de kernactiviteiten van het bedrijf gaan horen. Andere werkzaamheden en bedrijfsonderdelen zullen worden afgestoten, waarbij het behoud van werkgelegenheid het hoofddoel is, zegt IHC.

Faillissement

"Doordat we nu de organisatie aanpassen aan de verwachte omzet en het bedrijf zo inrichten dat we flexibel kunnen reageren op marktbewegingen, kan IHC haar leidende rol in de Nederlandse maritieme industrie blijven vervullen", zegt topman Gerben Eggink. "Het is pijnlijk dat we nu afscheid moeten nemen van een aantal collega's, maar ik ben ervan overtuigd dat ze, gezien hun eigen kwaliteiten en met de begeleiding die we hen bieden, succesvol zullen zijn in de overgang van werk naar werk."

IHC telt meer dan 3000 werknemers op 39 locaties wereldwijd. Het bedrijf werd eind april nog door het kabinet, banken en een groep bedrijven gered van een faillissement, met overbruggingsleningen en kredietgaranties van honderden miljoenen euro's. Het voortbestaan van IHC kwam in gevaar door steeds hogere schulden en grote verliezen op de bouw van enkele schepen.