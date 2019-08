'Positief begin voor Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 2.317

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zal maandag naar verwachting licht hoger beginnen aan de nieuwe week. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine winsten te openen. De aandacht van beleggers blijft uitgaan naar de ontwikkelingen rond de handelsspanningen tussen China en de VS en de politieke onrust in Italië.

De Amerikaanse president Donald Trump liet weten niet te rekenen op een snelle handelsdeal met China. Peking zorgde afgelopen week voor de nodige reuring, nadat het een stevige waardedaling van de Chinese munt toestond. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) stelde dat China flexibel moet omgaan met zijn valuta bij een verdere escalatie van de handelsoorlog met de VS. Volgens het IMF kan Peking een dergelijke schok het beste met fiscale maatregelen ondervangen.

De fractieleiders in de Italiaanse Senaat komen maandag bijeen voor overleg over de regeringscrisis in hun land. Voorman Matteo Salvini van de rechts-populistische Lega heeft een motie van wantrouwen ingediend tegen de partijloze premier Giuseppe Conte en wil in oktober nieuwe verkiezingen.

Aegon

Op het Damrak staan de verzekeraars Aegon en NN Group in de schijnwerpers. Topman Lard Friese van verzekeraar NN Group stapt per direct over naar concurrent Aegon. Lard volgt topman Alex Wynaendts van Aegon in het voorjaar van 2020 op. Friese wordt bij NN opgevolgd door David Knibbe. Beide verzekeraars komen daarnaast donderdag met halfjaarcijfers.

Funderingsspecialist Sif krijgt mogelijk een tegenvaller te verwerken. Het bedrijf uit Roermond zou 84 monopiles leveren voor een windpark op zee in de VS, maar voor de aanleg is eerst extra onderzoek nodig. Het aandeel van beursintermediair Flow Traders noteert ex dividend. Dit betekent dat de aandelen geen recht meer geven op het dividend over de voorafgaande periode.

AMS

Aan het overnamefront heeft de Oostenrijkse sensormaker AMS een nieuw bod op lichtfabrikant Osram Licht gedaan. De Oostenrijkers hebben 3,7 miljard euro over voor het Duitse bedrijf. Dat is gelijk aan een eerder bod dat AMS deed, maar weer introk. Het tweede bod van AMS is hoger dan de 3,4 miljard euro die investeerders Bain en Carlyle willen neertellen voor Osram.

Ook Metro staat in de belangstelling. De overname van het Duitse groothandelsbedrijf door de Tsjechische miljardair Daniel Křetínský heeft niet de goedkeuring van aandeelhouders. Op vrijdag bleek dat er te weinig steun is voor de deal.

Olieprijzen

De Europese beurzen sloten vrijdag met verliezen. De AEX-index zakte 1,2 procent tot 542,22 punten en de MidKap daalde 1,7 procent tot 808,89 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 1,3 procent. Ook Wall Street ging lager het weekeinde in. De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent in de min op 26.287,44 punten. De brede S&P 500 daalde 0,7 procent en techbeurs Nasdaq zakte 1 procent.

De euro was 1,1209 dollar waard, tegen 1,1217 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 54,20 dollar. De prijs van Brentolie daalde 0,5 procent tot 58,22 dollar per vat.