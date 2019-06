Wall Street opent licht lager

Gepubliceerd op | Views: 0

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag licht lager geopend. Beleggers zijn gespitst op ontwikkelingen in het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. De twee economische grootmachten lijken nog niet warm te lopen voor een topontmoeting tussen de presidenten Donald Trump en Xi Jinping tijdens de aankomende G20-top in Japan, om het aanhoudende conflict tot een einde te brengen.

De Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,1 procent lager op 26.038 punten. De brede S&P 500 ging ook 0,1 procent omlaag tot 2881 punten. Technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,3 procent lager op 7796 punten.

Er was ook voldoende bedrijfsnieuws om beleggers bezig te houden. Tesla ging 2,1 procent omhoog na uitspraken van topman Elon Musk tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Hij zei dat de elektrische autobouwer mogelijk meer fabrieken gaat bouwen in China. Ook weersprak hij zorgen over een teruglopende vraag naar de bolides van de onderneming.

Medidata Solutions verloor 4 procent. Het bedrijf, dat zich bezighoudt met software op medisch gebied, wordt overgenomen door het Franse Dassault Systèmes voor 5,8 miljard dollar. Speelgoedfabrikant Mattel won 5,5 procent. De onderneming heeft rivaal MGA Entertainment een maand geleden de deur gewezen met een ongevraagd overnamebod. Een jaar geleden probeerde MGA ook al met Mattel om tafel te komen.