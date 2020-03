'ECB-president Lagarde waarschuwt voor nieuwe financiële crisis'

quote:

Hugo44 schreef op 11 maart 2020 10:33:

Die financiële crisis zat er toch al aan te komen, best fijn dat we nu de schuld aan het coronavirus kunnen geven. Neemt niet weg dat de crisis door ECB-steunmaatregelen nog veel erger gaat worden, want er wordt 'goed' geld naar slechte bedrijven overgeheveld. Je zult zien dat de luchtvaart, de banken, de olie-industrie, hotels e.d. allemaal geld gaan krijgen, terwijl juist die branches allemaal veel kleiner zouden moeten worden om het klimaatprobleem enigszins te tackelen. Voor de waarde van de euro (en in de USA ook de dollar, want daar gaat hetzelfde gebeuren) voorspelt dit weinig goeds. Wie zijn bezittingen veilig wil stellen kan dus het beste in goud of bitcoins of evt. verhuurd vastgoed zitten. Wel wat cash achter de hand houden, voor als echt alles ontregeld gaat worden. De slappe corona-maatregelen die bijvoorbeeld in Nederland zijn uitgevaardigd zullen de verspreiding niet stoppen. Het beste is om alleen nog naar de supermarkt te gaan (op een rustige tijd), dan in te slaan voor twee tot drie maanden, en daarna jezelf zoveel mogelijk af te zonderen van andere mensen.