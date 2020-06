ING negatiever over AEGON

Gepubliceerd op | Views: 1.014 | Onderwerpen:

AMSTERDAM (AFN) - Analisten van ING zijn negatiever geworden over Aegon en hebben het advies voor de verzekeraar verlaagd naar hold, van buy. De marktvorsers wijzen op risico's bij de Amerikaanse tak van Aegon, onder meer doordat meer mensen niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen.

Ook kijken ze naar dividenduitkeringen, die "een belangrijke rol spelen in het verzekerinsguniversum in de Benelux". Over het algemeen lijken verzekeraars klaar om weer dividend uit te gaan betalen, maar er blijft nogal wat onzekerheid door de corona-uitbraak.

ING verlaagde ook het koersdoel voor Aegon naar 3,20 euro. Eerder was dat nog 5 euro. Het aandeel Aegon stond rond 10.30 uur 0,1 procent hoger op 2,93 euro.