'ING komt goed door eerste kwartaal'

Nederland is toch een uniek land en we moeten trots zijn op ons nostra Nederland. Industrie maar 2.4% daling in maart (rest wereld gemiddeld 25% daling dus 10x zoveel als hier) dienstensector maar 3.2% daling (vergeleken met rest wereld ongeveer 60% daling).



Het kan zomaar gebeuren dat de economie in Nederland in 2020 nog een stijging kan laten zien ondanks corona en ondanks lockdown of maximaal (als alles tegenzit) een daling van 1.2%



Vergelijk dit met buitenland gemiddeld een daling van economie van minstens 18% over 2020.



Wat zijn wij toch goed ongelooflijk ik ben zo trots op mijn lieve nostra Nederland en natuurlijk ook op mijn nostra koning (leve de koning hiep hiep hoera) en natuurlijk op Rutte de beste premier die we gehad hebben sinds 1250.