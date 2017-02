Financials onder druk op lager Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 325 | Onderwerpen: banken

NEW YORK (AFN) - De Dow-Jonesindex in New York stond woensdag halverwege de handelssessie in de min. Vooral financiële fondsen stonden onder druk. Verder verwerkten beleggers op Wall Street een stroom aan bedrijfscijfers, van onder meer entertainmentbedrijf Walt Disney en mediareus Time Warner.

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,2 procent lager op 20.052 punten. De breder samengestelde S&P 500 stond nagenoeg onveranderd op 2293 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 0,1 procent bij en kwam uit op 5677 punten.

De banken Goldman Sachs en JPMorgan Chase stonden met verliezen tot 1,2 bij de grootste verliezers in de Dow. Disney deed het juist goed met een plus van 0,5 procent. Het bedrijf maakte bekend dat het enorme succes van de nieuwe Star Wars-film van een jaar eerder niet kon worden geëvenaard. Ook zag het de opbrengsten van tv-sportzender ESPN teruglopen, maar beleggers zagen desondanks voldoende lichtpuntjes.

Media

Time Warner steeg 0,3 procent. Bij filmstudio Warner Bros werd geprofiteerd van het bioscoopsucces van films als Suicide Squad en Batman v Superman: Dawn of Justice. Daarnaast rinkelde de kassa ook veelvuldig bij betaalzender HBO en haalde televisiedivisie Turner meer inkomsten uit reclames.

Botox-maker Allergan overtrof met zijn kwartaalcijfers de gemiddelde verwachting van analisten en dikte 2,4 procent aan. Ook de vooruitzichten voor het lopende boekjaar waren beter dan voorzien. Het tegenovergestelde gold voor branchegenoot Gilead Sciences, die waarschuwde dat de omzet dit jaar wel eens veel lager kan uitvallen dan verwacht. Gilead ging met 10 procent onderuit.

Olie

Mondelez, maker van onder meer de bekende Oreo-koekjes, steeg 1,4 procent ondanks lager dan verwachte bedrijfsresultaten. Verder steeg chemiereus Dow Chemical 0,1 procent na de aankondiging van de verkoop van enkele bezittingen. Branchegenoot DuPont, dat samen met Dow Chemical de verkoop aankondigde zakte juist 0,1 procent.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 52,38 dollar. Brentolie werd ook 0,4 procent duurder op 55,26 dollar per vat. De euro was 1,0684 dollar waard, tegen 1,0707 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.