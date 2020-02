Intertrust voert omzet op

Gepubliceerd op | Views: 218

N i e u w bericht, meer informatie in laatste alinea

AMSTERDAM (AFN) - Intertrust heeft het vierde kwartaal van vorig jaar afgesloten met een hogere omzet. Vooral de tak voor fondsenbeheer droeg bij aan de hogere opbrengsten van de financieel dienstverlener.

In de laatste drie maanden van vorig jaar steeg de omzet op jaarbasis met 13,6 procent tot 151 miljoen euro. De operationele winst (ebita) steeg in dezelfde periode met 11,5 procent tot 51,9 miljoen euro, wat resulteerde in een iets lagere operationele winstmarge.

Ook over heel 2019 voerde Intertrust de omzet op, met 9,5 procent tot 543,3 miljoen euro. Daarbij deed de dienstverlener onder andere goede zaken met fondsenbeheer in Luxemburg. Verder droeg de vorig jaar overgenomen branchegenoot Viteos bij aan de omzetgroei. Onder de streep hield Intertrust 90,3 miljoen euro over, een stijging van 1,1 procent ten opzichte van 2018.

Voor 2020 verwacht Intertrust een onderliggende omzetgroei tussen de 4 procent en 6 procent. Daarnaast geeft het bedrijf de prognose af dat het dividend minstens 40 procent van de aangepaste nettowinst zal bedragen.