Iets grotere groei luchtvrachtvervoer

Gepubliceerd op | Views: 147

GENÈVE (AFN) - Het wereldwijde luchtvrachtvervoer is in oktober weer wat harder gegroeid dan een maand tevoren. De vraag steeg op jaarbasis met 3,1 procent, maakte de internationale luchtvaartassociatie IATA bekend. Overigens nam de capaciteit met 5,4 procent toe waardoor de bezettingsgraad daalde naar 50,4 procent.

De toename van online winkelen en gestegen investeringen worden door de IATA als oorzaken voor de groei van het internationale luchtvrachtverkeer genoemd. Het gedaalde consumentenvertrouwen ten opzichte van het begin van het jaar, een afname van de orderboeken in alle grote exporterende landen en toenemende levertijden in Azië en Europa zetten echter de rem op die groei.

In Europa steeg de vraag naar luchtvrachtvervoer met 1,4 procent, terwijl in Noord-Amerika sprake was van een toename van 8,2 procent. In Azië nam de vraag met 4,2 procent toe en in het Midden-Oosten werd een stijging van 8,8 procent gemeten.