NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stevenen vrijdag af op een hogere opening. Beleggers op Wall Street verwerken het belangrijke Amerikaanse banenrapport dat zwakker uitviel dan verwacht. Daardoor groeit de verwachting dat de Federal Reserve de rente verder gaat verlagen. Verder blijven de zorgen over de wereldwijde handelsspanningen boven de markt hangen.

De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in september met 136.000 banen. Economen waren in doorsnee uitgegaan van 145.000 nieuwe arbeidsplaatsen. De banengroei in augustus werd opwaarts bijgesteld tot 168.000, van een eerder gemelde 130.000 banen. De werkloosheid zakte naar 3,5 procent. Het banenrapport speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Fed.

Het sentiment op Wall Street kreeg eerder deze week een flinke knauw door zeer tegenvallende cijfers over de Amerikaanse industrie van marktonderzoeker ISM. Later kwamen daar nog een teleurstellende gegevens over de dienstensector bovenop. Dat wakkerde de hoop aan dat de Fed de rente later deze maand verder gaat verlagen om zo de economie te stimuleren. Fed-voorzitter Jerome Powell geeft een speech op vrijdag die zal worden bestudeerd op opmerkingen over het toekomstige rentebeleid.

Apple

Apple kan op aandacht rekenen na berichten dat het technologieconcern de productie van zijn nieuwste iPhones heeft opgeschroefd vanwege een sterke vraag. In Europa zorgden deze berichten voor koerswinsten onder toeleveranciers van Apple en bij chipfondsen.

HP Inc staat eveneens in de belangstelling. De computer- en printerfabrikant is van plan tot 9000 banen te schrappen om zo kosten te besparen. Het banenverlies komt neer op circa 16 procent van het totale personeelsbestand. De ingreep moet helpen om 1 miljard dollar aan kosten te besparen tegen eind 2022. De reorganisatie kost eveneens 1 miljard dollar in de komende jaren. Daarnaast kondigde HP aan nog eens voor 5 miljard dollar eigen aandelen in te gaan kopen.

De Dow-Jonesindex sloot donderdag 0,5 procent hoger op 26.201,04 punten. De brede S&P 500 steeg 0,8 procent tot 2910,63 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq ging 1,1 procent omhoog tot 7872,27 punten.