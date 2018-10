Meer passagiers voor easyJet

Gepubliceerd op | Views: 130 | Onderwerpen: luchtvaart

LONDEN (AFN) - Luchtvaartmaatschappij easyJet heeft vorige maand ruim 8,8 miljoen passagiers vervoerd, een toename van 14,2 procent vergeleken met een jaar eerder. Dat blijkt uit de vervoerscijfers van het Britse bedrijf.

De vergelijking gaat mank doordat voor het eerst ook de statistieken van de Berlijnse luchthaven Tegel in de vervoerscijfers zijn opgenomen. EasyJet is daar sinds januari actief na de overname van delen van het failliete Air Berlin. Verder profiteerde het bedrijf vermoedelijk weer van stakingen bij branchegenoot Ryanair.

De bezettingsgraad lag op 92,8 procent. Daarmee zaten vliegtuigen in doorsnee iets minder vol dan een jaar eerder. De capaciteit nam met ruim 10 procent toe. De prijsvechter voerde in september circa 50.500 vluchten uit, gemiddeld 1850 vluchten per dag.