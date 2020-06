'Wall Street verwerkt meevallend ADP-banenrapport'

Gepubliceerd op | Views: 578

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan woensdag naar verwachting duidelijk hoger openen, waarmee de winsten van een dag eerder verder uitgebouwd zouden worden. Beleggers op Wall Street blijven optimistisch over het economische herstel van de coronacrisis, ondanks de aanhoudende protesten in de Verenigde Staten tegen politiegeweld. Daarnaast gaat de aandacht uit naar verschillende macro-economische cijfers waaronder het banenrapport van loonstrookverwerker ADP dat viel minder slecht uitviel dan verwacht.

In de VS hebben tienduizenden betogers avondklokken genegeerd om opnieuw de straat op te gaan om te protesteren om de dood van een zwarte man na zijn hardhandige arrestatie door de politie van Minneapolis. Het was al de achtste nacht op rij dat er protesten plaatsvonden, waarbij de afgelopen tijd geregeld plunderingen en brandstichtingen waren.

Volgens ADP verdwenen er in mei in het Amerikaanse bedrijfsleven bijna 2,8 miljoen banen ten opzichte van een maand eerder, na de recordkrimp van bijna 20 miljoen een maand eerder. Economen hadden door mei in doorsnee op een krimp met 9 miljoen banen gerekend. Het rapport van ADP loopt voor op cijfers over de arbeidsmarkt van de Amerikaanse overheid die vrijdag worden gepubliceerd.

Amerikaanse dienstensector

Kort na opening komen marktonderzoekers Markit en ISM met cijfers over de Amerikaanse dienstensector in mei, die naar verwachting opnieuw krimp laat zien. Ook worden gegevens gemeld over de Amerikaanse fabrieksorders die vorige maand waarschijnlijk weer fors zijn afgenomen vanwege de coronacrisis.

Bij de bedrijven is er onder meer aandacht voor Zoom Video Communications, dat de omzet afgelopen kwartaal meer dan verdubbelde ten opzichte van vorig jaar. Het bedrijf achter de app voor videovergaderingen won door de coronapandemie in korte tijd flink aan populariteit, doordat mensen door lockdownregels gedwongen vanuit huis moesten werken, vergaderen of kletsen.

Taxibedrijven

Ook taxibedrijf en Uber-rivaal Lyft kan op belangstelling rekenen. Lyft zag in mei het aantal ritten duidelijk toenemen vergeleken met april door de versoepeling van de coronamaatregelen in grote steden.

Muziekmaatschappij Warner Music Group maakt woensdag haar debuut op Wall Street. Met de beursgang werd 1,9 miljard dollar opgehaald, waarmee het de grootste is van dit jaar in New York.

Daarnaast waarschuwde bioscooponderneming AMC Entertainment voor grote verliezen omdat bioscopen vanwege de crisis dicht moesten blijven. Levensmiddelenconcern Campbell Soup publiceerde kwartaalcijfers.

De Dow-Jonesindex eindigde dinsdag 1,1 procent hoger op 25.742,65 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,8 procent vooruit tot 3080,82 punten en technologiebeurs Nasdaq won 0,6 procent tot 9608,38 punten.