'TKH in moeilijke markt auto's en banden'

AMSTERDAM (AFN) - TKH krijgt in het vierde kwartaal te maken met een moeilijke markt voor auto's en banden. Een analist van KBC Securities reageerde op derdekwartaalcijfers van het technologiebedrijf, dat onder meer bandenmachines maakt.

,,Voor het vierde kwartaal zijn we enigszins terughoudend na tegenvallende geluiden uit de auto- en bandenindustrie", zo laat de marktkenner weten. De winst over het derde kwartaal was niet helemaal in lijn met de verwachtingen. De tak Industrial Solutions deed het wel beter dan verwacht.

Een analist van ING sprak van ,,iets zwakkere resultaten dan verwacht". TKH heeft hogere kosten moeten maken voor de uitbreiding van de capaciteit. Mede daardoor lijkt de marktvorser zijn eerder afgegeven verwachting voor de brutowinst (ebita) wat aan de hoge kant. De verwachting voor de omzet was misschien juist iets te laag.

KBC heeft een buy-advies met een koersdoel van 57 euro voor TKH. ING heeft ook een koopadvies voor TKH, met een koersdoel van 68,75 euro. Het aandeel noteerde omstreeks 09.50 uur 1,5 procent lager in de MidKap op 44,00 euro.