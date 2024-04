Wall Street gaat lichtgroene opening tegemoet

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een lichtgroene opening tegemoet. In aanloop naar de openingsbel noteerden de futures op de S&P 500 tot 0,2 procent hoger.

Wall Street sloot woensdag nog lager, waarbij beleggers terughoudend reageerden op de aangepaste renteverwachtingen van de Federal Reserve. De kans op een verlaging in juni is inmiddels gedaald tot circa 16 procent.

"Op Wall Street toont het algehele marktbeeld een uitdagend tweede kwartaal, wat in schril contrast staat met de sterke marktprestaties in de eerste maanden van het jaar. Alle belangrijke indexen worden momenteel verhandeld onder hun 50-daagse gemiddelden, wat technisch gezien een verzwakking heeft veroorzaakt", volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van online broker Lynx.

De Nasdaq Composite staat op het punt om zijn langste wekelijkse verliesreeks sinds december 2022 te boeken, met voorlopig een daling van 3 procent voor deze week, zei de expert van Lynx.

"Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door een sterke correctie bij diverse technologieaandelen", aldus Blekemolen.

Aandelen van halfgeleiders als Advanced Micro Devices, Nvidia en Micron gaan donderdag wel een groene opening tegemoet, nadat de Taiwanese sectorgenoot TSMC met sterke kwartaalcijfers kwam. Verder opent Netflix na het slot van Wall Street de boeken.

"Netflix wordt de eerste van de grote techbedrijven die winst publiceert, waarbij het aandeel goed stand heeft gehouden tijdens de laatste periode van marktturbulentie," schreven analisten van IG.

Op macro-economisch vlak was er voorbeurs aandacht voor de wekelijkse steunaanvragen in de VS en de Philadelphia Fed index voor april.

De Amerikaanse steunaanvragen bleven op weekbasis stabiel op 212.000 na een lichte opwaartse bijstelling voor de week ervoor.

De Philly Fed index toonde onverwacht een flinke verbetering in april, met een stijging van de index van 3,2 naar 15,5. Gerekend werd op een daling tot 2,5. Met name de index voor nieuwe orders liep in april flink op.

Later vanmiddag volgen de bestaande woningverkopen en leidende indicatoren in de VS in maart.

De euro/dollar handelde donderdagmiddag op 1,0675. De olieprijzen daalden woensdag fors door de voorlopig afgenomen spanningen in het Midden-Oosten, nu Israël niet direct lijkt terug te slaan na de aanval van Iran afgelopen weekend. Ook donderdag staan WTI en Brent onder druk.

De obligatierentes zetten woensdag een daling in maar liepen donderdagmiddag weer licht op. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 4,593 procent en de tweejarige variant op 4,952 procent.

Bedrijfsnieuws

Alcoa opende woensdag nabeurs de boeken. De aluminiumproducent dook afgelopen kwartaal opnieuw in de rode cijfers en het verlies was ook groter dan een jaar geleden, te wijten aan lagere aluminiumprijzen en hogere kosten. Verder daalde ook de omzet. Het aandeel noteerde donderdag in de voorbeurshandel toch 2,5 procent hoger, omdat het EBITDA-resultaat en de omzet wel boven verwachting uitkwamen.

Het aandeel D.R. Horton lijkt donderdag 3 procent hoger te openen, nadat de Amerikaanse huizenbouwer in het afgelopen kwartaal de winst en omzet harder dan verwacht zag stijgen. Bovendien werd de outlook voor heel dit boekjaar verhoogd.

Nokia heeft conform verwachting een trage jaarstart achter de rug. Dit meldde het Finse bedrijf donderdagochtend. Nokia sprak van een uitdagend klimaat, maar de ordertrends zijn aan het verbeteren, met name in Netwerk Infrastructuur, benadrukte het bedrijf. De Amerikaanse notering van het aandeel gaat donderdag een 1,2 procent hogere opening tegemoet.

Netflix komt nabeurs met cijfers. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenen gemiddeld op een winst per aandeel van 4,51 dollar voor de streamingdienst in het eerste kwartaal en een omzet van 9,3 miljard dollar.

Het aantal abonnees van Netflix zal naar verwachting fors zijn gestegen afgelopen kwartaal. Wedbush Securities rekent op 8,5 miljoen nieuwe abonnees. UBS gaat uit van 7,8 miljoen extra leden, vergeleken met 4,3 miljoen nieuwe abonnees in het voorgaande kwartaal en 1,8 miljoen in het eerste kwartaal van 2023. Netflix noteerde donderdag voorbeurs licht lager.

Vrijdag openen Procter & Gamble en American Express de boeken.

Biotech- en genomicabedrijf 23andMe overweegt om van de beurs te gaan, bleek woensdag nabeurs uit een registratie bij beurswaakhond SEC. Het aandeel noteerde voorbeurs ruim 33 procent hoger.

Slotstanden

De S&P 500 index sloot woensdag 0,6 procent lager op 5.022,21 punten. De Dow Jones daalde 0,1 procent tot 37.753,31 punten en technologie-index Nasdaq daalde 1,2 procent tot 15.683,37 punten.