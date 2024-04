Philadelphia Fed index fors omhoog Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De index voor de bedrijvigheid in de industrie in de regio rond Philadelphia is in april onverwacht sterk gestegen. Dit meldde de Philadelphia Federal Reserve donderdag. De zogeheten Philly Fed index steeg van 3,2 in maart naar 15,5 in april. Er was vooraf door economen gerekend op een kleine daling tot 2,5 in april. In februari kwam de index voor het eerst sinds mei 2022 weer boven nul. Een positieve stand van de Philadelphia Fed index betekent dat een meerderheid van de ondernemers een groei van de bedrijvigheid verwacht. Een negatieve index wijst op economische krimp. Economen gebruiken vaak regionale economische onderzoeken, zoals de Philadelphia Fed index, als indicator voor nationale cijfers die later bekend worden gemaakt. Bron: ABM Financial News

