Barclays: WDP aantrekkelijk gewaardeerd

(ABM FN) Het aandeel WDP noteert tegen een premie, maar dat is terecht aangezien het toekomstige huurpotentieel nog niet in de koers zit. Dit schreef Barclays in aanloop van de kwartaalcijfers die WDP vrijdag voorbeurs zal bekend maken.

"Hoewel de bedrijfswaarderingen hoger liggen dan in andere vastgoedsectoren, verwachten we een sterke winstgroei en zijn de activawaarde aantrekkelijk gewaardeerd", zeiden de analisten van de Britse bank over de sector van logistiek vastgoed waarin WDP actief is.

Barclays heeft onlangs zijn advies opgetrokken voor WDP naar Overwogen, nadat het in een sectorrapport WDP bejubelde. "De sector ziet een sterke huurgroei, vastgoedwaarderingen die realistischer zijn dan in andere sectoren en over het algemeen sterke balansen en managementteams die bereid zijn om te investeren", volgens de analisten.

WDP wil met het nieuwe vierjarenplan Blend2027 zijn winstgroei verder zetten door het combineren van meerdere aanjagers in meerdere geografische markten. Daarvoor wil WDP 1,5 miljard euro investeren. Daarbij streeft het bedrijf voor 2027 naar een EPRA-winst per aandeel van 1,70 euro, een jaarlijkse onderliggende stijging van 6 procent.

Voor het komende jaar verwacht Barclays dat WDP zijn omzet fors moet kunnen optrekken van 361 miljoen naar 419 miljoen euro. De winst per aandeel zou moeten stijgen van 1,35 naar 1,43 euro per aandeel. Wel zou de intrinsieke waarde van het aandeel amper veranderen en zelfs dalen van 20,10 naar 20,00 euro, verwacht Barclays.

Barclays heeft zowel een negatief scenario voor WDP met een koersdoel van 23,10 euro en een zeer positief scenario met een koersdoel van 38,70 euro. Voor het basisscenario hanteert de Britse bank een koersdoel van 29,50 euro.

WDP noteerde donderdagmiddag 0,7 procent hoger op 24,92.