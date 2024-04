Beursblik: weinig verrassing bij Sligro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) De omzet van Sligro in het eerste kwartaal verraste niet. Dit stelde analist Fernand de Boer van Degroof Petercam donderdag in een rapport na de kwartaalupdate van het bedrijf. De omzet lag weliswaar licht lager dan wat De Boer had verwacht, maar zonder de tabaksverkopen kwam de omzet overeen met de verwachtingen van de analist. Tabak was over de verslagperiode goed voor een omzet van 60 miljoen euro, een stijging van 12 miljoen euro. Degroof had gerekend op 65 miljoen euro. Sligro zet de verkoop van tabaksproducten in 2025 echter stop. Verder wees Degroof op de nog altijd dalende volumes, die duiden op uitdagende marktomstandigheden. In Nederland steeg de omzet 3,8 procent, maar zonder tabaksverkoop steeg deze met bijna 2 procent, aldus Degroof donderdag, hetgeen impliceert dat de volumes nog altijd onder druk stonden, met een inflatie van circa 3 procent. De ontwikkelingen in België kwamen overeen met de verwachtingen van Degroof, met een omzetdaling door het verlies van enkele grote klanten. Wel noemde De Boer de progressie bij Sligro-M positief. De analist verwacht geen wijzigingen in zijn taxaties aan te brengen na de kwartaalupdate van Sligro. Degroof Petercam heeft een Houden advies op Sligro met een koersdoel van 16,50 euro. Sligro noteerde donderdag op een vlak Damrak 1,3 procent hoger op 13,84 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.