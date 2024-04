United Airlines overtreft verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UnitedAirlines heeft de winstverwachtingen overtroffen en gaf een meevallende outlook voor het tweede kwartaal. Dit maakte het luchtvaartbedrijf bekend. Het bedrijf behaalde in het eerste kwartaal een omzet van 12,54 miljard dollar, ten opzichte van 11,43 miljard dollar een jaar geleden. Dat is een stijging van 9,7 procent. Analisten hielden rekening met een omzet van 12,45 miljard dollar. De luchtvaartmaatschappij rapporteerde over het afgelopen kwartaal een nettoverlies van 124 miljoen dollar, ofwel 0,38 dollar per aandeel, vergeleken met een verlies van 194 miljoen dollar in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Gecorrigeerd voor bijzondere lasten, niet-gerealiseerde verliezen op investeringen en kosten voor het aflossen van schulden, verloor United 0,15 dollar per aandeel, waarbij analisten uitgingen van een verlies van 0,57 dollar per aandeel. United zei verder dat het verwacht dit jaar minder vliegtuigen in zijn vloot op te nemen, nadat de regering de 737 Max 9-jets van Boeing aan de grond heeft gehouden en beperkingen heeft opgelegd aan de productie. United, dat voornamelijk met vliegtuigen van Boeing vliegt, zei dat het zijn bestellingen voor andere vliegtuigen heeft veranderd en overeenkomsten heeft gesloten om nog enkele tientallen vliegtuigen te leasen van Boeing's concurrent Airbus. "We hebben ons vlootplan aangepast om de realiteit beter weer te geven van wat de fabrikanten kunnen leveren", zei CEO Scott Kirby van United. Outlook United verwacht voor het tweede kwartaal een winst per aandeel van 3,75 tot 4,25 dollar. Dat is meer dan de 3,73 dollar per aandeel die analisten volgens FactSet verwachtten. Beleggers reageerden enthousiast en zette het aandeel, voluit United Continental Holdings, 11,5 procent hoger. Bron: ABM Financial News

