Lagere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,8 procent in het rood. Dinsdag sloot de hoofdgraadmeter al 1,1 procent lager op 874,67 punten.

Andere Europese beurzen hopen woensdag evenwel een poging te doen om een deel van de verliezen van een dag eerder goed te maken. Beleggers proberen de laatste opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell op waarde te schatten.

Powell suggereerde dinsdag dat de Fed vermoedelijk langer dan verwacht moet wachten om de rentes te kunnen verlagen.

Voor sommige analisten kwamen deze opmerkingen niet als een verrassing en ook beleggers hielden al rekening met een soortgelijke boodschap na de laatste macro-economische cijfers.

Het goede nieuws voor beleggers was dat Powell geenszins aanleiding ziet om de rentes juist te verhogen, een scenario dat analisten ook niet als realistisch beschouwden, maar waar toch wat meer zorgen in de markt over ontstonden, aldus analisten van CreditSights.

Investment manager Simon Wiersma van ING voorziet volop speculatie over het rentebeleid van de Fed tot 26 april, wanneer de PCE-inflatie bekend wordt gemaakt. "Het nu zelfs op een wedstrijd wie de minste verlagingen verwacht." Drie maanden geleden werden er nog bijna zeven renteverlagingen in 2024 door de markt ingeprijsd. Nu zijn het er minder dan twee. "Het kan verkeren", aldus Wiersma.

De olieprijs is dinsdag licht gedaald in een rustige handel, terwijl zorgen over de spanningen in het Midden-Oosten op de achtergrond aanwezig blijven. De mei-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 0,1 procent lager op 85,36 dollar op de New York Mercantile Exchange. Brent-olie werd 0,1 procent goedkoper op 90,02 dollar. In de Aziatische handel vanochtend koerste de olieprijs 0,7 procent lager.

De euro/dollar noteerde op 1,0623. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0618 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0637 op de borden. De verwachting dat de Amerikaanse rentes voor een langere periode hoog blijven, ondersteunt de dollar momenteel, zo stelde CBA.

Bedrijfsnieuws

ASML heeft in het eerste kwartaal de eigen outlook gehaald, maar zag de orderinstroom flink terugzakken, na het recordniveau in de laatste drie maanden van 2023. Voor het lopende tweede kwartaal zei ASML vanochtend te rekenen op een omzet van 5,7 tot 6,2 miljard euro en een brutomarge van 50 tot 51 procent. Ook werd de outlook voor 2025 herhaald door het Veldhovense bedrijf.

Just Eat Takeaway heeft woensdag de outlook voor heel 2024 gehandhaafd, nadat de orders en de brutotransactiewaarde terugliepen in het eerste kwartaal. De cijfers vielen licht tegen ten opzichte van de consensus.

CM.com heeft in het eerste kwartaal een positieve EBITDA geboekt op een lagere omzet. CM.com verwacht dat de genormaliseerde EBITDA in 2024 verder zal stijgen. De genormaliseerde operationele uitgaven zullen naar verwachting in 2024 met circa 15 procent afnemen ten opzichte van een jaar eerder.

TomTom is in het eerste kwartaal net in de rode cijfers uitgekomen, maar het verlies was wel kleiner dan vorig kwartaal. De omzet komt dit jaar volgens TomTom uit tussen de 570 en 610 miljoen euro, zoals eerder aangegeven.

Jefferies zette vanochtend het aandeel AkzoNobel op de kooplijst met een koersdoel van 79 euro. Berenberg verhoogde het koersdoel voor ING van 16,50 naar 17,50 euro en herhaalde het koopadvies.

Slotstanden Wall Street

De S&P500-index sloot dinsdag 0,2 procent lager op 5.051,41 punten. De Dow Jones-index klom 0,2 procent tot 37.798,97 punten en technologie-index Nasdaq daalde 0,1 procent tot 15.865,25 punten.