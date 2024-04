Vastned ondertekent brugfinanciering met ABN en Rabo Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Vastned

(ABM FN-Dow Jones) Vastned heeft een overbruggingsfinanciering van 225 miljoen euro met ABN AMRO en Rabobank ondertekend, nadat de overeenkomst op 15 februari was aangekondigd. De overbruggingsfinanciering biedt Vastbed flexibiliteit om aflopende leningen per september dit jaar terug te betalen, terwijl het bedrijf blijft desinvesteren in het kader van een strategiewijziging, aldus het vastgoedbedrijf maandag. De omvang van de lening is flexibel en zal worden aangepast als er bezittingen worden verkocht. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.