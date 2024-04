Wall Street lager gesloten

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager gesloten, na tegenvallende inflatiecijfers.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 1,0 procent tot 5.160,64 punten, de Dow Jones index verloor 1,1 procent op 38.461,51 punten en de Nasdaq sloot 0,8 procent lager op 16.170,36 punten.

De focus ging woensdag met name uit naar inflatiecijfers en de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve.

De consumentenprijzen in de VS zijn in maart meer dan verwacht gestegen. Op jaarbasis was sprake van een stijging met 3,5 procent, tegen 3,2 procent een maand eerder. Op maandbasis stegen de prijzen met 0,4 procent.

De inflatiecijfers "vernietigen de kansen op een renteverlaging door de Fed in juni", concludeerde ING. "September zal de eerste gelegenheid zijn voor enige beleidsversoepeling", zei de bank.

Uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed bleek dat de Fed-functionarissen er rekening mee houden dat de rente langer op het huidige niveau wordt gehandhaafd in het geval het desinflatieproces verder vertraagt.

Gezien de tegenvallende inflatiecijfers zou het volgens de functionarissen niet gepast zijn om de rente te verlagen totdat er meer vertrouwen is dat de inflatie richting de 2 procent-doelstelling beweegt.

Daarnaast blijken de meeste centrale bankiers er voorstander van om het tempo van de afbouw van de balans van 7,5 biljoen dollar te halveren. Dat zou betekenen dat de afvloeiing van aflopende staatsobligaties moet worden ingekort tot 30 miljard dollar per maand, in vergelijking met het huidige tempo van 60 miljard dollar per maand.

Op macro-economisch vlak werd woensdag tevens bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 0,1 procent. De marktindex steeg van 195,6 naar 195,7.

De groothandelsvoorraden in de Verenigde Staten zijn in februari op maandbasis gestegen met 0,5 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een daling met 1,5 procent.

De mei-future voor een vat ruwe olie sloot woensdag op de New York Mercantile Exchange 1,2 procent, ofwel 0,98 dollar, hoger op 86,21 dollar, vanwege speculaties dat Iran binnenkort een aanval op Israël zal uitvoeren. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.

De euro/dollar noteerde op 1,0744. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0777 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0855 op de borden.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen een tweetal macro-data: de wekelijkse steunaanvragen en de producentenprijzen.

Bedrijfsnieuws

Delta Air Lines overtrof de winstverwachtingen. Er werd gerekend op een winst per aandeel van 0,36 dollar bij een omzet van 12,5 miljard dollar. Het aandeel daalde circa 2,7 procent.

Nvidia steeg bijna 2,0 procent. Dinsdag daalde het aandeel met 2 procent waardoor het meer dan 10 procent onder de eerdere top stond, wat geldt als een correctie.

PriceSmart heeft de omzet met 13 procent vergroot in het afgelopen kwartaal. Het aandeel daalde echter met circa 3,2 procent.

Donderdag is het aan Constellation Brands om de boeken te openen en vrijdag volgen de financials BlackRock, Citigroup, JPMorgan Chase en Wells Fargo.