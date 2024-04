Media: CEO Just Eat ontevreden over koers aandeel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Takeaway.com

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Just Eat Takeaway staat te laag. Dit liet CEO Jitse Groen van de maaltijdbezorger weten in gesprek met IEX. "Just Eat Takeaway is een half miljard euro winstgevender dan een jaar geleden. Dit terwijl veel van onze concurrenten hoge schulden hebben en niet winstgevend zijn. De koers staat dus wat ons betreft niet waar die hoort te staan. Zeker als je onze koers vergelijkt met die van onze concurrenten", zei de topman in gesprek met het beleggingsplatform. In datzelfde interview werd de topman gevraagd naar plannen om het bedrijf van de beurs te halen. Die bevestigde Groen niet. Maar "in een situatie waarin iedereen kan uitrekenen dat het bedrijf eigenlijk meer waard zou moeten zijn, is het niet gek dat er geïnteresseerden zijn. De vraag is wel of ons bedrijf daarmee geholpen is." Op een groen Damrak steeg het aandeel Just Eat Takeaway woensdag 3,6 procent naar 15,08 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.