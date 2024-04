Fitch Ratings verlaagt outlook China Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse kredietbeoordelaar Fitch Ratings heeft de outlook voor China verlaagd van Stabiel naar Negatief met handhaving van de kredietwaardigheid op A+. Dit maakte Fitch woensdag bekend. Fitch ziet de risico's voor China om in de toekomst aan alle kredietverplichtingen te kunnen voldoen stijgen. "Grote fiscale tekorten en stijgende overheidsschulden in de afgelopen jaren hebben de fiscale buffers [van China] aangetast", scheef de kredietbeoordelaar woensdag in zijn rapport. Fitch voorziet dat Beijing de Chinese groei met fiscaal beleid wil stimuleren, waardoor de schulden nog verder zullen oplopen. Daar staat volgens de analisten tegenover dat de Chinese economie groot en divers is, met nog altijd solide groeivooruitzichten in vergelijking tot andere grote economieën. Daarom handhaafde Fitch de kredietwaardigheid op A+. Bron: ABM Financial News

