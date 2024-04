Deutsche Bank verlaagt koersdoel Aperam licht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft maandag het koersdoel voor Aperam licht verlaagd van 43,00 naar 42,00 euro, maar met handhaving van het koopadvies. Dit bleek uit een rapport van analist Bastian Synagowitz. Aperam zal zijn resultaten over het eerste kwartaal op 3 mei rapporteren en de analist verwacht een stabiele EBITDA op kwartaalbasis, in lijn met de outlook die het bedrijf afgaf. Ondanks dat twee van de vier Europese fabrikanten van roestvast staal afgelopen kwartaal kampten met stakingen, blijft de vraag in Europa zwak. Synagowitz verlaagde zijn taxaties voor de EBITDA van Aperam tussen 2024 en 2026 met 0 tot 10 procent, en past daarom ook het koersdoel licht neerwaarts aan. Met zijn taxaties zit de analist van Deutsche Bank circa 15 procent onder de consensus. Ondanks dat de vraag teleurstellend blijft, zien Synagowitz nog steeds een aanzienlijk opwaarts potentieel voor een herstel van de markt. De vraag is inmiddels gedaald naar het laagste punt in vijftien jaar. Ook hebben de recente stakingen geleid tot een nog verdere voorraadafbouw in de aanvoerketen. Als de vraag herstelt, dan kan dit snel tot krapte in de markt leiden. Ook wees de analist op de doelstelling van Aperam om de aangepaste EBITDA in 2025 ongeveer 300 miljoen euro hoger te laten uitkomen dan tussen 2016 en 2018. De kosten hiervoor zijn al grotendeels achter de rug, volgens Deutsche, waardoor een herstel van de markt de vrije kasstroom heel goed zal doen, met een stijgende EBITDA in combinatie met dalende investeringen. Daarom blijft de analist de komende jaren een significant potentieel zien voor het aandeel. Het financiële risico is volgens Synagowitz klein en afspraken om CO2-intensieve producten die worden geïmporteerd door de Europese Unie te belasten, afgekort als CBAM, krijgen beleggers er gratis bij, volgens de analist. Het aandeel Aperam noteerde maandag 2,3 procent hoger op 29,92 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.