Bloomberg: Motive Partners aast op Allfunds

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Motive Partners zou azen op een overname van Allfunds, dat in Amsterdam genoteerd is. Dit schreef Bloomberg maandag op basis van bronnen. De investeerder zou een bod overwegen, mogelijk met steun van een partner. Zekerheid dat het tot een bod komt, is er volgens Bloomberg niet. Motive zou met adviseurs de mogelijkheden bekijken. Allfunds onderzoekt op dit moment zijn strategische opties, waaronder een mogelijke verkoop. Vorige maand zei SIX Group na bestudering af te zien van een bod op Allfunds. "We hebben er naar gekeken, maar dit is niets voor ons", aldus CEO Jos Dijsselhof van SIX toen tegen Reuters. In het verleden toonde beursbedrijf Euronext ook interesse in Allfunds. In februari vorig jaar trok Euronext het bod op Allfunds ter waarde van 5,5 miljard euro in. Eind 2023 bleek uit een interview met CEO Stéphane Boujnah van het beursbedrijf dat de kans op een nieuw bod klein was. Destijds wilde Euronext 8,75 euro per aandeel Allfunds betalen. Maandagmiddag steeg het aandeel Allfunds 6,1 procent naar 6,92 euro. Bron: ABM Financial News

