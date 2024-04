Sterke jaarstart voor DGB Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: DGB Group herbebossingsproject Bulindi Chimpanzee ?& Community Project

(ABM FN-Dow Jones) DGB heeft een sterke jaarstart achter de rug, profiterend van een solide markt voor CO2-certificaten. Dit liet het bedrijf donderdagochtend weten. "Na een cruciaal jaar van transities en aanzienlijke groei staat de geverifieerde CO2-markt aan de vooravond van een nieuw tijdperk dat wordt gekenmerkt door innovatie, diversiteit en een diepere integratie van kwaliteit en integriteit in de CO2-handel", aldus DGB. De markt voor vrijwillige CO2-certificaten bereikte volgens DGB een nieuw hoogtepunt van 52,9 miljoen ton in het eerste kwartaal, goed voor een stijging van 20 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal intrekkingen voor het kwartaal was aanzienlijk hoger, met een groei van 20 procent per jaar. De cijfers van dit kwartaal waren volgens DGB de op een na hoogste ooit gemeten en bleven nipt achter bij het laatste kwartaal van 2023. Bron: ABM Financial News

