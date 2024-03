Europese beurzen met verse records richting Pasen

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag licht hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,2 procent tot 512,67 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 0,1 procent op 18.492,49 punten. De Franse CAC 40 sloot fractioneel in de plus bij een stand van 8.205,81 punten. De Britse FTSE sloot 0,3 procent hoger op 7.952,62 punten.

Daarmee sloten de markten een sterke maand positief af, met de Stoxx Europe 600 die 3,7 procent won in maart en de Duitse DAX die 4,6 procent steeg. Op kwartaalbasis steeg de Stoxx Europe 600 7,2 procent en de Duitse beurs 10,7 procent.

Beide indexen scherpten meermaals hun records aan. Ook donderdag werden nieuwe all time highs bereikt, hoewel het geen spannende handelsdag was. Al de hele week wachten beleggers vooral op de Amerikaanse PCE-inflatiecijfers die vrijdag verschijnen.

"Waar ze niet op kunnen handelen, omdat de beurzen gesloten zijn vanwege de viering van Goede Vrijdag. Hierdoor nemen ze nu geen grote posities in", volgens investment manager Simon Wiersma van ING.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de economie in het Verenigd Koninkrijk in het vierde kwartaal op kwartaalbasis is gekrompen met 0,3 procent. Na een krimp van 0,1 procent in de drie maanden ervoor, is het VK in een technische recessie beland.

"Patronen aan het begin van 2024 wijzen ondertussen op een lichte economische groei, die de weg uit de korte dip wijst", zei econoom Philip Shaw van Investec.

Verder daalden de detailhandelsverkopen in Duitsland in februari met 1,9 procent op maandbasis en met 2,7 procent ten opzichte van een jaar eerder, terwijl de werkloosheid in de grootste economie van de eurozone stabiel bleef op 5,9 procent.

"Teleurstellende detailhandelsverkopen en een nog steeds zwak consumentenvertrouwen suggereren dat het door consumptie gedreven herstel meer een droom blijft dan werkelijkheid voor Duitsland", aldus ING.

De Europese obligatierentes noteerden donderdag licht hoger. De spread tussen de Italiaanse tienjaarsrente en de Duitse Bund met een looptijd van 10 jaar is tot nu toe met bijna 40 basispunten gedaald.

De euro/dollar handelde rond het Europese slot net onder 1,08. De olieprijzen stegen meer dan een procent.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt deed Siemens Energy goede zaken, met een koerswinst van 3,3 procent. Merck KGaA won 2,1 procent. Deutsche Post belandde onderaan in de DAX, met een verlies van 1,4 procent. Financials stonden licht onder druk.

In Parijs ging Eurofins Scientific aan kop, met een plus van 2,9 procent voor het aandeel. Hier zaten bankaandelen juist duidelijk in de lift, met winsten van gemiddeld 2 procent voor BNP Paribas, Société Générale en Crédit Agricole. De verliezen in de CAC 40 bleven beperkt tot iets meer dan een procent voor Vinci, STMicroelectronics, Stellantis en Carrefour.

De cijfers van H&M, die op woensdag verschenen, vielen bij zakenbank Jefferies in de smaak op basis van een sterke brutomarge en een positieve trend in de lente- en zomercollectie. De bank handhaafde het koopadvies op het aandeel, dat donderdag toch bijna 2 procent daalde.

JD Sports kwam ook met een update, die door vermogensbeheerder Quilter Cheviot als bemoedigend werd gezien na de beter dan verwachte omzet. De marges stonden door flinke marketingkosten wat onder druk. JD Sports steeg liefst 15,7 procent.

De korting op het aandeel Nordea blijft volgens Berenberg te hoog. De bank wees op de stabiele rentebaten, terwijl het kostenrisico laag blijft. Berenberg handhaafde het koopadvies op het aandeel. Nordea steeg licht.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen bleven rond het Europese slot dicht bij huis.