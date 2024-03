UBS zet beursnieuweling Theon op de kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS is dinsdag gestart met het volgen van het Griekse bedrijf Theon International, een maker van voornamelijk nachtkijkers voor defensiedoeleinden. Het aandeel komt op de kooplijst met een koersdoel van 17,00 euro, zo maakte de Zwitserse bank in een rapport bekend. De analisten van UBS denken dat het bedrijf significant kan profiteren van de verhoging van het defensiebudget van de Navo met circa 10 procent tussen 2022 en 2027. Theon heeft inmiddels een sterke reputatie opgebouwd dankzij een aantal succesvolle grote contracten met onder andere het US Marine Corps en OCCAR. UBS gaat ervan uit dat het bedrijf goed gepositioneerd is voor nieuwe aanbestedingen en houdt rekening met een solide groei tot na 2026. De bank rekent op een samengestelde jaarlijkse omzetgroei van 17 procent tussen 2023 en 2028 voor Theon. Dat is veel meer dan het sectorgemiddelde van 8 procent. De analisten denken dat Theon goed in staat is om de stijgende vraag te kunnen bijbenen. En met een goedkope productiebasis in Griekenland zouden EBIT-marges van circa 25 procent op de middellange termijn mogelijk moeten zijn. Het management stuurt impliciet aan op een omzet van circa 360 miljoen euro in 2024, een fikse stijging ten opzichte van 143 miljoen euro in 2022. UBS is wat voorzichter en houdt het op 330 miljoen euro omzet. Veel staat en valt bij Theon met het succes bij de nieuwe aanbestedingen, waarschuwde UBS. Het aandeel Theon International noteerde dinsdag op het Amsterdamse Damrak 2 procent hoger op 12,75 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.