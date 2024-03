Duitse defensiereus Rheinmetall positief over 2024 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Duitse wapenfabrikant Rheinmetall verwacht dat de omzet dit jaar naar circa 10 miljard euro zal stijgen, ruim meer dan de 7,2 miljard euro in 2023. Dit bleek donderdag uit de cijfers van het Duitse defensiebedrijf. Landen wereldwijd verhogen hun defensiebudgetten, als gevolg van alle geopolitieke onzekerheid, zoals de oorlog in Oekraïne en situatie rond Gaza. Tegelijk met de hogere omzet, rekent Rheinmetall ook op een stijgende marge. De operationele marge zal volgens de fabrikant stijgen van 12,8 procent in 2023 naar 14 tot 15 procent in 2024. De orderportefeuille van Rheinmetall stond eind 2023 op een recordniveau van 38,3 miljard euro, een stijging van 44 procent op jaarbasis. Aandeelhouders van Rheinmetall kunnen een dividend van 5,70 euro per aandeel tegemoet zien over 2023. Dat is flink meer dan de 4,30 euro per aandeel een jaar eerder. Het aandeel Rheinmetall steeg donderdag ruim 4 procent. Bron: ABM Financial News

