Minder omzet en margedaling bij STMicroelectronics

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) STMicroelectronics heeft in het vierde kwartaal de omzet en marges zien dalen, door zwakkere groei bij de automotive-tak, terwijl ook de nieuwe orders daalden. Dat maakte het Frans-Italiaanse halfgeleiderbedrijf donderdag bekend. Vooruitblikkend ziet het bedrijf de omzet en marges verder dalen in het eerste kwartaal van 2024. "In het vierde kwartaal daalden onze orders van klanten vergeleken met het derde kwartaal. We bleven een stabiele eindvraag zien bij Automotive, geen significante groei bij Personal Electronics, en een verdere verslechtering bij Industrial." De omzet daalde in het vierde kwartaal met 3,4 procent op kwartaalbasis van 4,43 miljard dollar naar 4,28 miljard dollar. De nettowinst kwam uit op 1,08 miljard dollar, tegen 1,25 miljard dollar een jaar eerder en 1,09 miljard in het derde kwartaal. De brutomarge zakte op kwartaalbasis van 47,6 tot 45,5 procent. "In het vierde kwartaal rapporteerde STMicroelectronics een omzet en brutomarge die iets onder het midden van de afgegeven bandbreedte lagen, met een hogere omzet bij Personal Electronics, die tenietgedaan werd door een zwakkere groei bij Automotive", stelde het bedrijf donderdag in een toelichting. Outlook STMicroelectronics rekent voor het eerste kwartaal van 2024 op een omzet van 3,6 miljard dollar, wat 15,2 procent minder is dan een jaar eerder en 15,9 procent minder dan het vierde kwartaal. De brutomarge zou moeten uitkomen op circa 42,3 procent. Voor het hele jaar gaat het halfgeleiderbedrijf uit van 15,9 miljard tot 16,9 miljard dollar aan omzet, en het verwacht een marge van ruim 40 tot maximaal 45 procent. Bron: ABM Financial News

