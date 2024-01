Europese Commissie onderzoekt investering Lufthansa in ITA Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie is een diepgaand onderzoek begonnen om een voorgenomen verwerving van gezamenlijke zeggenschap over ITA Airways door Deutsche Lufthansa en het Italiaanse ministerie van Economie en Financiën te toetsen aan de Europese regels. Dit meldde de toezichthouder van de Europese Unie dinsdagmiddag. Lufthansa bereikte vorig jaar een akkoord met het ministerie over een belang in ITA van 41 procent ter waarde van 325 miljoen euro. Rome zou zelf 250 miljoen euro investeren in de luchtvaartmaatschappij. De Commissie "vreest dat de transactie de concurrentie op de markt voor passagiersvluchten op verschillende korte- en langeafstandsroutes in en vanuit Italië kan beperken", zei het dinsdag in een toelichting. Lufthansa en ITA exploiteren een uitgebreid netwerk van binnenlandse routes, korteafstandsroutes binnen de Europese Economische Ruimte en langeafstandsroutes tussen de EER en de rest van de wereld, volgens de Commissie. Lufthansa heeft daarnaast ook een joint venture met United Airlines en Air Canada, via welke zij hun prijzen, capaciteit en vluchtschema's coördineren en hun inkomsten op trans-Atlantische routes delen. "De transactie zou de concurrentie op bepaalde langeafstandsroutes tussen Italië en de VS, Canada, Japan en India kunnen verminderen, vanwege de nauwe concurrentie tussen ITA, Lufthansa of Lufthansa's joint venture-partners", meent de toezichthouder. De Commissie heeft nu 90 werkdagen, tot 6 juni 2024, om een besluit te nemen. De opening van een diepgaand onderzoek loopt niet vooruit op de uitkomst van het onderzoek, benadrukte de toezichthouder. Bron: ABM Financial News

