Drukke macroweek voor de boeg

(ABM FN-Dow Jones) Aankomende week staat in het teken van de nodige macro-economische cijfers, maar de aandacht zal ook uitgaan naar kwartaalcijfers van ASML en het rentebesluit van de Europese Centrale Bank.

Het begin van de week zal gedomineerd worden door onder meer de Bank of Japan, dat met een rentebesluit komt. ING verwacht dat de centrale bank van Japan zijn negatieve korte rentes zal handhaven. De inflatie bleek afgelopen vrijdag gedaald van 2,8 naar 2,6 procent. Dat is wel nog altijd boven de gewenste 2 procent. ING verwacht dat de Bank of Japan zich terughoudend zal opstellen, na de recente aardbeving in het land.

Het Europese consumentenvertrouwen over januari staat ook voor dinsdag geagendeerd. Op woensdag volgen samengestelde inkoopmanagersindices uit onder meer Japan, de eurozone, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Richting het einde van de week kijkt de markt naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. De centrale bank zal donderdag hoogstwaarschijnlijk de rentes ongemoeid laten. Wel hoopt de markt meer inzicht te krijgen in de plannen van de centrale bank omtrent het verlagen van de rentes. Christine Lagarde, voorzitter van de ECB, gaf afgelopen week in Davos gemengde signalen af over aanstaande renteverlagingen.

President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank waarschuwde woensdag in Davos dat als financiële markten te ver vooruitlopen op verwachte renteverlagingen door de ECB, dit ertoe kan leiden dat die renteverlagingen er niet of pas later komen. "Hoe meer versoepeling de markt voor ons heeft gedaan, hoe minder waarschijnlijk het is dat we de rente zullen verlagen, nietwaar? Dat is wat ik bedoel met een averechts effect", zei hij.

"Beleggers hebben in de laatste maanden van vorig jaar misschien een iets te agressieve daling van de beleidsrentes ingeprijsd. Maar dat betekent niet dat ze er niet gaan komen", merkte investment manager Simon Wiersma van ING op, die de eerste renteverlaging door de Fed verwacht in mei, gevolgd door de eerste renteverlaging door de ECB in juni.

Vrijdag wordt de macroweek afgesloten met de PCE-inflatie in de VS. Dat is de favoriete inflatiebarometer van de Fed. Verder staan die dag ook het consumentenvertrouwen in Frankrijk en Duitsland op het menu.

In de Verenigde Staten komt aankomende week het cijferseizoen echt op gang. Dinsdagmiddag zijn er cijfers van onder meer General Electric, Johnson & Johnson en Lockheed Martin. Nabeurs kan Netflix met cijfers op aandacht rekenen.

Woensdag verschijnt een handjevol cijfers uit Europa, onder meer van SAP en Easyjet. In Amsterdam gaat dan alle aandacht uit naar de resultaten van ASML.

Nabeurs zijn er op Wall Street cijfers van IBM en Tesla.

Donderdag openen American Airlines, Comcast en Intel de boeken. Ook Visa geeft een update over het vierde kwartaal. Concurrent American Express doet dit een dag later. Quest for Growth rapporteert in Brussel en NSI in Amsterdam.

Vrijdag zullen beleggers in Unilever nog aandacht hebben voor de cijfers van Colgate-Palmolive. Ook zijn er cijfers van Remy Cointreau. Dat aandeel ging begin dit jaar nog fors onderuit. "Het Chinese Ministerie van Handel kondigde aan dat zij een onderzoek heeft ingesteld naar vermeende dumping van verschillende Europese sterke dranken, zoals brandy en cognac", verklaarden analisten van Rabobank de koersval.

In Amsterdam zijn er op de laatste dag van de week nog cijfers van Signify. En het Belgische WDP en KBC Ancora openen eveneens de boeken.