Koerssprong Nio na miljardeninjectie uit Abu Dhabi

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Nio steeg maandag sterk nadat de Chinese fabrikant van elektrische auto's bekendmaakte dat een investeerder uit Abu Dhabi 2,2 miljard dollar in het bedrijf steekt. Het aandeel steeg voorbeurs met 8 procent tot 8,64 dollar. De koper CYVN kon de stukken kopen voor 7,50 dollar per stuk. De investeerder CYVN investeerde al in juli 738,5 miljoen dollar in het Chinese bedrijf en kocht ook voor 350 miljoen dollar aan aandelen Nio van investeerder Tencent. Door de nieuwe injectie krijgt de investeerder uit Abu Dhabi een belang van 20 procent. Nio focust op het duurdere segment elektrische auto's, maar het bedrijf heeft banen geschrapt en projecten verkleind. Dit is vooral het gevolg van de prijsoorlog met rivalen zoals Tesla. CYVN mag nu twee commissarissen beno Bron: ABM Financial News

