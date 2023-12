Wolters Kluwer zet AI in voor doorzoeken jurisprudentie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Wolters Kluwer zet kunstmatige intelligentie in om juridische professionals tijd te besparen met het doorzoeken van rechterlijke uitspraken. Dit maakte het databedrijf donderdag bekend. Het onderdeel Wolters Kluwer Legal & Regulatory wil via een generatieve AI-tool het zoeken in jurisprudentie vereenvoudigen. Aanvankelijk zal er een test worden gedaan in Duitsland, en bij succes wordt de tool verder uitgerold. Bron: ABM Financial News

