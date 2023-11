Groupon waarschuwt voor uitdagende marktomstandigheden Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Groupon

(ABM FN-Dow Jones) Groupon heeft in het derde kwartaal het verlies zien afnemen, ondanks dat de omzet terugliep, en waarschuwde voor een uitdagend klimaat. Dit bleek uit cijfers van de Amerikaanse aanbieder van kortingscoupons. In het afgelopen kwartaal werd een verlies geboekt van 41,4 miljoen dollar, ofwel 1,31 dollar per aandeel. Een jaar eerder bedroeg het verlies nog 56,2 miljoen dollar, ofwel 1,86 dollar per aandeel. De omzet liep terug van 144,4 miljoen naar 126,5 miljoen dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met een omzet van 129,7 miljoen dollar. Interim-CEO Dusan Senkypl stelde dat er significante vooruitgang werd geboekt met het terugbrengen van de kosten, maar dat Groupon zich nu wil richten op het weer laten groeien van de omzet. "We boekten lang niet zoveel vooruitgang met belangrijke projecten als dat we hadden verwacht en voorzien dat de marktomstandigheden uitdagend blijven", aldus de topman. Het aandeel Groupon lijkt vrijdag bijna dertig procent lager te openen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.