AMC overtreft verwachtingen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AMC Entertainment heeft in het derde kwartaal van 2023 opnieuw winst geboekt, terwijl de omzet flink steeg. Dit bleek woensdagavond uit de resultaten van de Amerikaanse bioscoopketen. In een reactie op de cijfers zei AMC-voorzitter en CEO Adam Aron: "Het is zeer bevredigend voor AMC om indrukwekkend gunstige winstcijfers voor het derde kwartaal van 2023 te rapporteren , aanzienlijk boven de consensus en marktverwachtingen. In het derde kwartaal behaalde AMC een nettowinst van 12,3 miljoen dollar, waar in dezelfde periode een jaar eerder nog een verlies werd geleden van 226,9 miljoen dollar. De aangepaste EBITDA verbeterde van een verlies van 12,9 miljoen naar een plus van 193,7 miljoen dollar. De aangepaste winst per aandeel was 0,08 dollar ten opzichte van een verlies van 2,20 dollar een jaar geleden. De omzet steeg met 45 procent op jaarbasis naar 1,41 miljard dollar, waar de markt uitging van 1,26 miljard dollar. De vrije kasstroom verbeterde van 205,8 miljoen dollar negatief naar 8,4 miljoen dollar positief. AMC heeft momenteel ruim 729,7 miljoen dollar in kas Outlook CEO Adam Aron zei: “Vooruitkijkend naar het vierde kwartaal van 2023 kunnen we niet tevredener zijn over het succes van onze allereerste bioscoopfilmuitgave van Taylor Swift en volgt binnenkort Renaissance van Beyonce. Aron concludeerde: `Deze resultaten zijn bemoedigend. Ze geven ons meer vertrouwen dan ooit over de relevantie op de lange termijn en de vooruitzichten voor een bioscoopbezoek in de komende jaren. Dat gezegd hebbende, de korte termijneffecten van de stakingen van acteurs en schrijvers zullen in 2024 extra en onnodige uitdagingen voor AMC veroorzaken. Het aandeel AMC noteert woensdag nabeurs nagenoeg onveranderd. Bron: ABM Financial News

