Valuta: vlucht naar dollar zet niet door

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde maandag fors lager tegenover de dollar op 1,0540, maar de daling lijkt niet door te zetten, nadat voor het weekend een dieptepunt op 1,501 werd bereikt. "De dollar loopt niet verder op, omdat escalatie in het conflict in het Midden-Oosten uitblijft", stelde marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank in een commentaar tegen ABM Financial News. Israël heeft een evacuatie van het noordelijke deel van Gaza bevolen, na de aanvallen vanuit Gaza op Israëlisch burgers en militairen vorige week zaterdag. Het Israëlische leger staat gereed om Gaza binnen te vallen, maar heeft dat nog niet gedaan. Volgens Mevissen waren er enkele positieve signalen, zoals dat de leider van de Palestijnse Autoriteit op de westoever van de Jordaan na overleg met de Amerikaanse president Joe Biden heeft gezegd de aanvallen door Hamas in het Palestijnse Gaza niet te steunen. Ook heeft Iran gezegd zich niet in het conflict te zullen mengen, tenzij Israël Iran of Iraniërs zou aanvallen. Dit alles biedt hoop dat escalatie mogelijk minder groot kan zijn dan eerder werd gevreesd door beleggers. De economische kalender is deze week vrij leeg, zei Mevissen, en biedt weinig inspiratie. Een economisch groeicijfer uit China woensdag kan de dollar onder druk zetten, denkt de analist. Er wordt gerekend op een groeicijfer van 4,5 procent. Dit is niet al te best voor Chinese maatstaven. Ook is er een inflatiecijfer uit het Verenigd Koninkrijk. Escalatie van het conflict in het Midden-Oosten zou de dollar sterken en de euro verzwakken, en het Britse pond wellicht nog meer, zei Mevissen. Daarbij kan het Britse inflatiecijfer op woensdag ook een trigger zijn. Bron: ABM Financial News

