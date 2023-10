Les Echos: "ABN AMRO werkt aan verkoop Franse levensverzekeraar" Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO en AXA willen hun dochterbedrijf Neuflize Vie verkopen. Dit schreef de Franse krant Les Echos op basis van bronnen. ABN en AXA zouden Lazard de opdracht hebben gegeven voor de verkoop van de levensverzekeraar, die volgens de krant meer dan 370 miljoen euro zou kunnen opbrengen. Neuflize Vie zou ruim 11 miljard euro aan activa beheren. ABN AMRO is eigenaar van Neuflize OBC, dat samen met AXA weer eigenaar is van Neuflize Vie. Potentiële kopers zijn volgens de krant onder meer BNP Paribas Cardif en Sogécap. Bron: ABM Financial News

