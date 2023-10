Pagegroup voorziet lagere operationele winst Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Pagegroup verwacht dat de operationele winst dit jaar lager uitvalt dan eerder werd aangenomen. Dat meldde de Britse uitzender woensdagochtend. Pagegroup voorziet voor dit jaar een operationele winst van 125 tot 130 miljoen pond, exclusief een eenmalige kostenpost van circa 5 miljoen pond. In april gaf de uitzender nog aan dat de winst in lijn zou liggen met de toen geldende consensus van circa 138 miljoen pond. Deze outlook werd bij publicatie van de halfjaarcijfers in augustus gehandhaafd. In het derde kwartaal daalde de brutowinst op jaarbasis op gerapporteerde basis flink met 10,5 procent tot 242,2 miljoen pond. De werving van permanent personeel stond fors onder druk, terwijl er een opleving van 5,8 procent was in de verwerving van tijdelijk personeel. "Uitdagende marktontwikkelingen beïnvloedde onze prestaties in Azië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten", aldus CEO Nicholas Kirk woensdag. De topman merkte op dat er een tekort aan personeel blijft, wat gunstig is voor de fee-inkomsten van Pagegroup. Er zat aan het einde van het derde kwartaal circa 136 miljoen pond in de kas van Pagegroup. Een kwartaal eerder was dit nog 96 miljoen pond. Pagegroup is van plan om in totaal 66,2 miljoen pond aan dividend uit te keren. Bron: ABM Financial News

