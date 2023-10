LVMH groeit minder hard

(ABM FN-Dow Jones) LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton heeft in de eerste negen maanden van 2023 meer omzet behaald dan een jaar eerder, maar de groei in het derde kwartaal was minder sterk dan in de eerste zes maanden. Dit bleek dinsdag nabeurs uit de cijfers van het Franse conglomeraat in luxe-artikelen.

Over de eerste negen maanden steeg de omzet met 10 procent naar 56,5 miljard euro. Autonoom groeide de omzet met 14 procent. Dat was in het eerste halfjaar van 2023 nog 17 procent. De gerapporteerde omzet was 4 procentpunt lager door wisselkoerseffecten.

De autonome omzetgroei kwam in het derde kwartaal uit op 9 procent op jaarbasis.

De grootste divisie, die mode en lederwaren verkoopt, zag de autonome omzet met 16 procent toenemen. Bij de meeste andere segmenten was ook sprake van groei.

Alleen de divisie wijnen en sterke dranken zag de omzet opnieuw dalen, met 7 procent op autonome basis. De gerapporteerde omzetdaling kwam uit op 10 procent bij deze tak. LVMH wees op een lastige vergelijkingsbasis ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Ook was er minder vraag naar Hennessy cognac in de VS.

LVMH gaf dinsdag geen concrete outlook af, wel sprak het bedrijf van een "onzekere economische en geopolitieke omgeving." LVMH heeft er wel vertrouwen in dat het bedrijf kan blijven groeien.