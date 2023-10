Barclays verhoogt koersdoelen Wolters Kluwer en RELX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Wolters Kluwer

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft de koersdoelen voor Wolters Kluwer en RELX verhoogd. Dit bleek maandag uit een sectorrapport, waarin de verwachte winst per aandeel voor de twee databedrijven slechts werd aangepast vanwege wisselkoerseffecten. Het koersdoel voor Wolters Kluwer steeg van 128,00 naar 135,00 euro en het koersdoel voor RELX ging van 27,70 naar 28,60 Britse pond. Het advies voor Wolters Kluwer bleef Overwogen en voor RELX Gelijkgewogen. De twee aandelen scoren het hoogst voor hun blootstelling aan generatieve AI in de Europese mediasector. Deze sterke positie is ook al beloond door de markt, merkte Barclays op. De waardering van Wolters Kluwer is voor het eerst in jaren op gelijk niveau met RELX en Barclays denkt dat het aandeel de marktverwachting dit jaar in bescheiden mate kan verslaan en volgend jaar iets meer. Op termijn kan de nieuwe divisie Corporate Performance een hogere marge laten zien. Bron: ABM Financial News

