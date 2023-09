Bankentaks geen immense tegenslag voor ABN AMRO en ING Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) De verhoogde bankenbelasting en geschrapte belastingvrijstelling voor aandeleninkopen is een betekenisvolle, maar geen immense tegenvaller voor ING en ABN AMRO. Dat stelde Berenberg donderdag in een rapport. De analisten verwachten dat de winst per aandeel van ING door de plannen in 2024 zo'n 4 tot 9 procent lager kan uitvallen. Voor ABN AMRO zou dat 3 tot 5 procent zijn. De koersen van ING en ABN AMRO zijn met respectievelijk 5 en 2 procent gedaald, vergeleken met de Europese bankenindex, sinds de plannen, en daarmee lijkt de impact voor het jaar 2024 grotendeels ingeprijsd, stelde Berenberg. De bankenbelasting zou volgend jaar met 78 procent omhoog moeten, en dat kost ING ongeveer 140 miljoen en ABN ongeveer 70 miljoen euro, of 2 procent en 3 procent van de verwachte winst per aandeel. Berenberg schat de impact van de geschrapte vrijstelling voor aandeleninkopen voor ING in op 7 procent van de winst en voor ABN AMRO 1,5 procent, als de belasting ten koste van de winst wordt geboekt, en respectievelijk 2 en 0 procent als dit via het eigen vermogen wordt geboekt. Aandeleninkopen worden belast tegen 17,65 procent van het verschil tussen de gemiddelde inkoopprijs en de waardering van de aandelen voor belastingen. Deze belasting hoeft niet te worden betaald als het contante dividend in hetzelfde boekjaar boven een bepaalde grens uitkomt. Deze vrijstelling zou nu worden geschrapt. ING heeft al laten weten aan analisten nog steeds te mikken op een verlaging van het eigen vermogen tot een buffer van 12,5 procent eind 2025. De voorstellen zouden 0,15 procentpunt aan kapitaalbuffer kosten. Dat laat genoeg over voor de geplande uitkering van kapitaal aan aandeelhouders, concludeerde Berenberg. ING blijft aandeleninkopen een aantrekkelijk instrument vinden, volgens de analisten, en zij blijven ING als favoriet aandeel zien in de eurozone. De Tweede Kamer nam het voorstel voor de extra belasting op banken vorige week op in de begroting, maar er zijn nog politieke obstakels. Minister van financiën Sigrid Kaag maakte er bezwaar tegen en premier Mark Rutte betwijfelde of het voorstel voor de belasting op aandeleninkopen al voor januari 2024 kan worden ingevoerd. Binnen vier weken zal er nogmaals worden gestemd in de Tweede Kamer over de voorgestelde aanpassingen aan de begroting, en daarna moet de Eerste Kamer er nog over stemmen. Dit zou voor de verkiezingen van 22 november moeten gebeuren, maar kan nog leiden tot aanpassingen van de plannen, merkte Berenberg op. Bron: ABM Financial News

