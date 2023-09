DoorDash breidt samenwerking met Aldi uit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DoorDash heeft de samenwerking met Aldi uitgebreid met het bezorgen van alcoholische dranken. Dit maakte de Amerikaanse maaltijdbezorger maandagmiddag bekend. Voortaan kan bij meer dan 1.200 Aldi-vestigingen in 21 Amerikaanse staten alcoholische dranken worden besteld, die door DoorDash worden thuisbezorgd. Volgens DoorDash is Aldi één van de snelstgroeiende retailers in de VS. Financiële details werden niet gegeven. Bron: ABM Financial News

