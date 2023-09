Prosus krijgt nieuwe CEO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Prosus

(ABM FN-Dow Jones) Bob van Dijk stopt per direct als CEO van Prosus en Naspers. Dit maakte Prosus maandagochtend bekend. De twee bedrijven en Van Dijk zijn onderling overeengekomen dat de topman met ingang van vandaag zijn functie als CEO en zijn positie in de raden van bestuur van beide bedrijven zal neerleggen. Van Dijk heeft ermee ingestemd om na deze datum te helpen bij de transitie en zal tot 30 september 2024 als adviseur voor de groep aanblijven, aldus Prosus. Van Dijk was sinds 2014 CEO van Naspers en sinds de beursgang in 2019 van Prosus. Ervin Tu zal de rol van interim-CEO van Naspers en Prosus op zich nemen. Verder maakte Prosus bekend dat de strategische doelstellingen van de groep ongewijzigd blijven en dat het bedrijf op koers ligt met zijn afgegeven doelstellingen, waaronder het behalen van een geconsolideerde handelswinst bij e-commerce in de eerste helft van 2025, en de voortzetting van het aandeleninkoopprogramma. Meer informatie zal worden bekendgemaakt bij de tussentijdse resultaten die op 29 november dit jaar worden gepubliceerd. Bron: ABM Financial News

