Air France-KLM en Airbus onderhandelen over joint venture Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Air France

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM en Airbus gaan exclusieve onderhandelingen aan voor de oprichting van een joint venture voor de ondersteuning van Airbus A350-onderdelen. Dit meldden beide partijen maandagavond.



"Dit partnerschap tussen Air France Industries KLM Engineering & Maintenance en Airbus zal leiden tot een geoptimaliseerd commercieel aanbod voor klanten en tot de vorming van een wereldwijde pool van vliegtuigonderdelen", zeiden de bedrijven in een persbericht.



De beoogde samenwerking moet de vorm krijgen van een 50-50 joint venture tussen Air France en Airbus en zou de overdracht inhouden van vliegtuigonderdelen van beide partners naar de pool van de joint venture.



Het is de bedoeling dat de joint venture in de eerste helft van 2024 operationeel is, in lijn met alle compliance-eisen en onder voorbehoud van goedkeuring door alle relevante autoriteiten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.