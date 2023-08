Intel optimistisch over derde kwartaal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Intel loopt momenteel voor op de gemiddelde omzetverwachting voor het derde kwartaal van 13,4 miljard dollar. Dit zei CEO Pat Gelsinger donderdag tijdens een beleggersconferentie.



De topman wees op een gezondere pc-markt en goede vooruitgang in het meerjarige transformatieplan.



In een toespraak op de investeringsconferentie zei Gelsinger ook dat er belangrijke tekenen van vooruitgang waren in de chipfabricage op contractbasis, waarbij hij opmerkte dat een klant een aanzienlijke vooruitbetaling had gedaan voor een chipfabricagetechnologie waarvan Intel hoopt dat het de meest geavanceerde ter wereld zal worden.



Intel voorspelde in juli een omzet van 12,9 tot 13,9 miljard dollar voor het derde kwartaal. In dezelfde periode een jaar eerder werd een omzet van 15,3 miljard dollar behaald.



Het aandeel steeg richting de slotbel in New York tot 2 procent. Bron: ABM Financial News

